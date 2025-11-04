Advertisement

عربي-دولي

الزراعة تنهار في غزة.. و90% من السكان عاجزون عن تأمين غذائهم

Lebanon 24
04-11-2025 | 00:34
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من كارثة إنسانية وزراعية وشيكة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من الأراضي المزروعة دُمّرت بالكامل بفعل الحرب، فيما لم يبقَ سوى أقل من 5% من الأراضي صالحة للزراعة.
وأوضح التقرير السنوي للمنظمة أن 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية تضررت أو دُمّرت، كما توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي. وبات القطاع يعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية لتأمين الغذاء.

وأكدت "فاو" أن 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، مع انخفاض إنتاج الخضروات والحبوب إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين، في حين تعرّض قطاع الصيد لتدمير واسع وتقييدات تمنع نشاطه الطبيعي.

وصنّفت المنظمة غزة ضمن أسوأ أربع أزمات غذائية في العالم لعامي 2024-2025 إلى جانب السودان واليمن وأفغانستان، محذّرة من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات الزراعية والوقود قد يقود إلى مجاعة شاملة خلال الأشهر المقبلة، وداعية إلى استجابة طارئة تشمل الغذاء والمياه والصحة والدعم النفسي لتفادي الانهيار الإنساني الكامل. 
