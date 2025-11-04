Advertisement

عربي-دولي

عصر السيارات الطائرة يبدأ من الصين.. إنتاج تجريبي لمركبة XPeng Aeroht (صور)

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:02
أعلنت شركة XPeng الصينية عن بدء الإنتاج التجريبي للسيارات الطائرة داخل أول مصنع ذكي من نوعه في مدينة قوانغتشو، مخصص لإنتاج الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL).
المصنع، التابع لقسم XPeng Aeroht، يمتد على مساحة 120 ألف متر مربع ويملك قدرة إنتاجية مبدئية تصل إلى 5,000 وحدة سنويًا، قابلة للتوسعة إلى 10,000 وحدة، مع إمكانية تجميع طائرة واحدة كل نصف ساعة عند تشغيله بكامل طاقته.

ويقدّم النموذج الجديد مركبة هجينة تجمع بين سيارة أرضية وطائرة مأهولة تتسع لشخصين، يمكن فصلها من مؤخرة السيارة خلال خمس دقائق فقط، ما يتيح للمالك قيادة المركبة على الطرق أو التحليق في الجو بسهولة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري والتسليم الفعلي في النصف الأول من عام 2026، على أن تباع المركبة مبدئيًا في السوق الصينية بسعر يتراوح بين مليون ومليوني يوان (نحو 138 إلى 276 ألف دولار).

تتميز المركبة بطول 5.5 أمتار وعرض وارتفاع يقاربان المترين، وتتسع السيارة لأربعة ركاب، بينما يبلغ مدى الطيران نحو 1000 كيلومتر ببطارية واحدة.

ورغم التشابه الكبير بين تصميمها ومركبة سايبرترك من تسلا، أكدت XPeng أن التصميم نابع من رؤيتها الخاصة، وليس مستوحى من أي نموذج آخر. (روسيا اليوم)
 
 
 
