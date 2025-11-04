قرار أميركي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين.. هذا ما كشفه موقع أكسيوس

Advertisement

أرسلت إلى أعضاء مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة، وفق ما افاد موقع أكسيوس.وبحسب أكسيوس، صنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول شهر كانون الثاني.ووفقا للمسودة، ستكلف بتأمين حدود غزة مع ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.وتنص المسودة أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية "سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من ، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".