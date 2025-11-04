شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد

أعلنت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي للجوع يتبع للأمم المتحدة، عن تصنيف مدينة في شمال دارفور، ومدينة كادوقلي في ، ضمن المدن التي تعصف بها المجاعة. وأشارت اللجنة في تقرير إلى أن حالة المجاعة في الفاشر وكادقلي، من المتوقع أن تستمر حتى مطلع العام المقبل، كما حذرت من خطر تمدد المجاعة إلى عشرين منطقة أخرى في دارفور وكردفان لا سيما في مدينة الدلنج بجنوب كردفان، والتي تعاني من أوضاع مشابهة لمدينة كادوقلي التي ضربتها المجاعة.

المرصد نقل شهادات للسكان في الفاشر، تقول إن قطع إمدادات الغذاء أرغمهم على أكل علف الحيوانات وأحيانا جلودها، وأن أماكن كان يتجمع فيها الناس لتناول الوجبات في المطابخ العامة استهدفت بمسيرات.



واستند التقرير إلى تحليل لشهر سبتمبر، أشار إلى أن طويلة، بالإضافة إلى مليط والطويشة، وهما وجهتان أخريان للفارين من الفاشر، هي مناطق يتهددها خطر المجاعة.



هذه التصريحات تأتي رغم تأكيدات للأمم المتحدة تؤكد نقص البيانات، وهو أمر يحول دون الوصول إلى تقديرات دقيقة لأرقام الجوع في مناطق الحرب بالسودان.



وأعلنت شبكة أطباء مقتل سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة خمسة آخرين بجروح بالغة إثر هجوم نفذته بطائرة مسيرة استهدفت في منطقة كرنوي بولاية شمال دارفور.



ووصفت الشبكة في بيان استهداف المستشفى بالعمل الإرهابي والعدواني، مضيفة أنه يكشف التمادي في قتل المدنيين من جانب قوات الدعم السريع. ودعت إلى كسر ما وصفته بالصمت المعيب والاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب السوداني من إبادة.



وأعلن المتحدث باسم شبكة أطباء السودان أن مستشفيات الفاشر باتت شبه متوقفة عن العمل جراء التدمير الممنهج الذي نفذته قوات الدعم السريع، واختطاف الكوادر الطبية.



في تفاصيل التطورات الميدانية وما يجري بالسودان ميدانياً حالياً، فإن قوات الدعم السريع تسيطر الآن على بارا وتهدد بالتحرك نحو الأبيض، وهو الأمر الذي أثار خوف سكان هذه المناطق وذلك لأن المنطقة بين الأبيض وبارا بها استنفار كبير وخوف من معركة ضخمة.