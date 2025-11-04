رمته في البحر عند اختفائها.. إسرائيل تبحث عن "الهاتف المفقود" للمدعية العامة العسكرية المستقيلة

Advertisement

يتواصل البحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة ، التي تشتبه الشرطة في إلقائها إياه عمدا في البحر عند اختفائها لفترة وجيزة، الماضي.ونشرت صحف إسرائيلية الثلاثاء صورا لعمليات البحث على شاطئ هاتسوك في ، وحتى في مياه البحر.وكان يخشى أن تكون المسؤولة السابقة قد أذت نفسها، بسبب التحقيق الجاري في تسريبها مقطع فيديو أثار ضجة في .وعثر على على قيد الحياة، لكن لم يعثر على هاتفها.وأفادت التقارير أنها أخبرت المحققين أنها لا تتذكر ما فعلت به، بينما تشتبه الشرطة في أنها ربما كانت تحاول إتلاف أدلة تدينها في القضية.وأمس الإثنين أعلنت إسرائيل توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.وكان الجيش أعلن الجمعة أن يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.