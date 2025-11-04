29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رمته في البحر عند اختفائها.. إسرائيل تبحث عن "الهاتف المفقود" للمدعية العامة العسكرية المستقيلة
Lebanon 24
04-11-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتواصل البحث
في إسرائيل
عن هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة
يفعات تومر يروشالمي
، التي تشتبه الشرطة في إلقائها إياه عمدا في البحر عند اختفائها لفترة وجيزة،
يوم الأحد
الماضي.
Advertisement
ونشرت صحف إسرائيلية
صباح اليوم
الثلاثاء صورا لعمليات البحث على شاطئ هاتسوك في
تل أبيب
، وحتى في مياه البحر.
وكان يخشى أن تكون المسؤولة السابقة قد أذت نفسها، بسبب التحقيق الجاري في تسريبها مقطع فيديو أثار ضجة في
إسرائيل
.
وعثر على
تومر يروشالمي
على قيد الحياة، لكن لم يعثر على هاتفها.
وأفادت التقارير أنها أخبرت المحققين أنها لا تتذكر ما فعلت به، بينما تشتبه الشرطة في أنها ربما كانت تحاول إتلاف أدلة تدينها في القضية.
وأمس الإثنين أعلنت إسرائيل توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن
تومر
يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.
.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
04/11/2025 12:56:36
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
04/11/2025 12:56:36
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن المدعية العسكرية الإسرائيلية المستقيلة: أتحمل مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن المدعية العسكرية الإسرائيلية المستقيلة: أتحمل مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي
04/11/2025 12:56:36
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
04/11/2025 12:56:36
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يفعات تومر يروشالمي
تومر يروشالمي
صباح اليوم
في إسرائيل
يوم الأحد
تل أبيب
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
05:30 | 2025-11-04
04/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ترفع علم إيران... مجهولون سيطروا على سفينة قبالة الصومال
Lebanon 24
كانت ترفع علم إيران... مجهولون سيطروا على سفينة قبالة الصومال
05:24 | 2025-11-04
04/11/2025 05:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان
Lebanon 24
مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان
04:50 | 2025-11-04
04/11/2025 04:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
520 مليون طفل يعيشون بمناطق نزاع مسلح.. منظمة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
520 مليون طفل يعيشون بمناطق نزاع مسلح.. منظمة تدق ناقوس الخطر
04:23 | 2025-11-04
04/11/2025 04:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب الروسية مستمرة في اوكرانيا.. واسقاط 85 مسيرة
Lebanon 24
الحرب الروسية مستمرة في اوكرانيا.. واسقاط 85 مسيرة
04:14 | 2025-11-04
04/11/2025 04:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-11-04
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
05:24 | 2025-11-04
كانت ترفع علم إيران... مجهولون سيطروا على سفينة قبالة الصومال
04:50 | 2025-11-04
مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان
04:23 | 2025-11-04
520 مليون طفل يعيشون بمناطق نزاع مسلح.. منظمة تدق ناقوس الخطر
04:14 | 2025-11-04
الحرب الروسية مستمرة في اوكرانيا.. واسقاط 85 مسيرة
04:03 | 2025-11-04
شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24