مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان
Lebanon 24
04-11-2025
|
04:50
A-
A+
أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر حكومي ان حكومة البرهان تعلن دراسة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في
السودان
.
وقال المصدر الذي طلب عدم
الكشف عن
هويته، إن "
مجلس الأمن
والدفاع سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث مقترح الهدنة الأميركي".
وأمس الإثنين أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون
الشرق الأوسط
مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادا إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم
الإمارات
والولايات المتحدة والسعودية ومصر، المعلنة في 12 من أيلول الماضي.
وأوضح بولس في تصريحات أدلى بها من
القاهرة
، أن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، مشيرا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في
واشنطن
منذ فترة
لبحث تفاصيلها.
وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها
الولايات المتحدة
بدعم من الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام.
