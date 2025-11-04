Advertisement

عربي-دولي

مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1437900-638978540174390497.webp
Doc-P-1437900-638978540174390497.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر حكومي ان حكومة البرهان تعلن دراسة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان.
Advertisement

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث مقترح الهدنة الأميركي".

وأمس الإثنين أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادا إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر، المعلنة في 12 من أيلول الماضي.

وأوضح بولس في تصريحات أدلى بها من القاهرة، أن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، مشيرا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة بدعم من الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام.
 
مواضيع ذات صلة
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
04/11/2025 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تنفي تلقي أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
04/11/2025 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وفتح ممرات إنسانية
lebanon 24
04/11/2025 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكومي سوداني لـ "أ ف ب": ندرس مقترحا أميركيا لوقف النار
lebanon 24
04/11/2025 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

مجلس الأمن

منذ فترة

الإمارات

الكشف عن

السعودية

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2025-11-04
08:08 | 2025-11-04
08:00 | 2025-11-04
07:43 | 2025-11-04
07:23 | 2025-11-04
07:11 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24