مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في السودان

أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر حكومي ان حكومة البرهان تعلن دراسة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في .وقال المصدر الذي طلب عدم هويته، إن " والدفاع سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لبحث مقترح الهدنة الأميركي".وأمس الإثنين أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون مسعد بولس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادا إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم والولايات المتحدة والسعودية ومصر، المعلنة في 12 من أيلول الماضي.وأوضح بولس في تصريحات أدلى بها من ، أن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، مشيرا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في لبحث تفاصيلها.وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها بدعم من الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام.