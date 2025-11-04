25
عربي-دولي
لماذا أعلنت إيران أنّها لن تصنع قنبلة نوويّة "أبداً"؟
Lebanon 24
04-11-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
إيران
مجددا أنها لن تسعى أبدا لامتلاك قنبلة نووية، في ظل تعثر المفاوضات مع الغرب بشأن هذا الملف الشائك.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، إن إيران "لم ولن يكن لديها برنامج نووي عسكري. إيران لن تسعى أبدا لامتلاك قنبلة نووية".
وحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تسنيم"
الإيرانية
، أضافت مهاجراني: "لن نتجه أبدا نحو بناء قنبلة نووية لثلاثة أسباب أساسية: أولا تتعارض أسسنا الثقافية والتاريخية مع هذا المسار، ثانيا إيماننا الراسخ واستنادا إلى فتوى صريحة، يحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية، ثالثا يقوم الأساس الأخلاقي للأمة الإيرانية على الإنسانية والأخلاق".
وأوضحت المتحدثة أن
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في تصريحاته الأخيرة، قال أن "إيران لم تمتلك ولا تمتلك برنامجا نوويا عسكريا".
وتابعت: "خلافا لبعض التصورات، فقد عبّر عن هذه المسألة بوضوح في تصريحاته".
وكانت
واشنطن
قد انسحبت من
الاتفاق النووي
مع إيران عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على
طهران
.
وفي أيلول الماضي، أعادت
الأمم المتحدة
فرض عقوبات على إيران في إطار آلية الزناد أو "سناب باك"، بعدما فعلت
بريطانيا
وفرنسا وألمانيا هذه العملية.
والأحد، أكد
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي أن بلاده لا تزال "مستعدة للدخول في مفاوضات" مع واشنطن، لكن فقط بشأن برنامجها
النووي
، مستبعدا أي محادثات بشأن قدراتها الصاروخية.
وقال الوزير الإيراني إن المحادثات قد تستأنف "عندما يكون الأميركيون مستعدين للتفاوض على قدم المساواة وبما يخدم المصالح المشتركة"، مضيفا: "يبدو أنهم غير مستعجلين. ونحن أيضا لسنا في عجلة من أمرنا".
