عربي-دولي

عن 97 عاماً... رحيل الرئيس الشرفي السابق لكوريا الشمالية

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:16
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في  كوريا الشمالية، عن وفاة كيم يونغ نام الرئيس السابق للبرلمان في البلاد، عن 97 عاماً، والذي شغل منصب الرئيس الشرفي للدولة لأكثر من 20 عاماً. (ارم نيوز)
