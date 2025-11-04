25
عربي-دولي
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
Lebanon 24
04-11-2025
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي
ديك تشيني
،
نائب الرئيس
الأميركي الأسبق
جورج بوش
، عن عمر يناهز 84 عاما، يوم الثلاثاء، وفقا لبيان من عائلته نقلته شبكة "
سي إن
إن" الأميركية.
وقالت العائلة إن تشيني توفي بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضافت: "كان ديك تشيني رجلا عظيما وصالحا علم أطفاله وأحفاده حب بلادنا، والعيش حياة مليئة بالشجاعة والشرف والحب واللطف وصيد الأسماك بالطيران".
وتابعت: "نحن ممتنون إلى أبعد حد لكل ما فعله ديك تشيني من أجل بلدنا. ونحن محظوظون
بلا حدود
لأننا أحببناه وكان يحبنا هذا الرجل العملاق النبيل".
وكان ديك تشيني، نائب الرئيس السادس والأربعين، الذي خدم إلى جانب الرئيس
الجمهوري
جورج دبليو بوش
لمدة فترتين بين 2001 و2009، شخصية بارزة ومثيرة للجدل في
واشنطن
لعقود. (سكاي نيوز عربية)
