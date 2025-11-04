Advertisement

عربي-دولي

أوّل رد رسمي من هذه الدولة على تهديدات ترامب العسكرية... ماذا قالت؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1437949-638978642551347793.jpg
Doc-P-1437949-638978642551347793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت الحكومة النيجيرية، الثلاثاء، أن دستور البلاد يمنع أي شكل من أشكال الاضطهاد الديني، وذلك في أول تعليق رسمي على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل العسكري، رداً على ما وصفه بـ"عمليات قتل تستهدف المسيحيين".
Advertisement

وخلال مؤتمر صحفي في برلين، شدد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار على أنه "من غير الممكن أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني، بأي وسيلة أو شكل، وعلى أي مستوى من مستويات الحكم".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه طلب من وزارة الدفاع الأميركية إعداد خطة لعمل عسكري محتمل، بزعم أن "المسيحيين يُقتلون بأعداد كبيرة جداً في نيجيريا".

وردّ توغار قائلاً إن نيجيريا ملتزمة دستورياً بحرية المعتقد وسيادة القانون، مشيراً إلى أن بلاده تضم شمالاً ذا غالبية مسلمة وجنوباً يغلب عليه المسيحيون، وتشهد أحياناً نزاعات محلية لا تستهدف ديانة بعينها.

كما نفى الوزير النيجيري صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الغربية بشأن "إبادة جماعية للمسيحيين"، مؤكداً أن العنف القائم في البلاد يحصد أرواح مسلمين ومسيحيين على حد سواء.

وحذّر توغار، وإلى جانبه نظيره الألماني يوهان فاديفول، من محاولات إشعال انقسام ديني داخل نيجيريا، قائلاً:
"ما نحاول إيضاحه للعالم هو أننا لا نريد أن نرى نيجيريا تتحول إلى سودان جديد، فالتقسيم على أساس الدين أو العرق لا يجلب سوى أزمات دائمة".

وكان ترامب قد زعم – من دون تقديم أدلة – أن "الآلاف من المسيحيين يُقتلون في نيجيريا على يد متطرفين إسلاميين"، بينما تؤكد الحكومة النيجيرية أن الجماعات المتشددة تستهدف جميع المواطنين بغضّ النظر عن انتمائهم الديني.
مواضيع ذات صلة
بعد حشدها العسكريّ... ماذا طلب نتنياهو من إدارة ترامب بشأن هذه الدولة العربيّة؟
lebanon 24
04/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لاوندس للعسكريين في عيد أمن الدولة:سنكمل مسارنا نظيفي الكف والإنجازات أبلغ ردّ
lebanon 24
04/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب رسمي للتنبيه "من هذه الظاهرة"
lebanon 24
04/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
lebanon 24
04/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

مؤتمر صحفي

الدولة على

المسيحيين

دونالد

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:17 | 2025-11-04
14:00 | 2025-11-04
13:34 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
12:30 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24