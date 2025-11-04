أوّل رد رسمي من هذه الدولة على تهديدات ترامب العسكرية... ماذا قالت؟

Advertisement

أكدت الحكومة النيجيرية، الثلاثاء، أن دستور البلاد يمنع أي شكل من أشكال الاضطهاد الديني، وذلك في أول تعليق رسمي على تهديدات الرئيس الأميركي بالتدخل العسكري، رداً على ما وصفه بـ"عمليات قتل تستهدف ".وخلال في ، شدد النيجيري يوسف توغار على أنه "من غير الممكن أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني، بأي وسيلة أو شكل، وعلى أي مستوى من مستويات الحكم".وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه طلب من الأميركية إعداد خطة لعمل عسكري محتمل، بزعم أن "المسيحيين يُقتلون بأعداد كبيرة جداً في نيجيريا".وردّ توغار قائلاً إن نيجيريا ملتزمة دستورياً بحرية المعتقد وسيادة القانون، مشيراً إلى أن بلاده تضم شمالاً ذا غالبية مسلمة وجنوباً يغلب عليه المسيحيون، وتشهد أحياناً نزاعات محلية لا تستهدف ديانة بعينها.كما نفى الوزير النيجيري صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الغربية بشأن "إبادة جماعية للمسيحيين"، مؤكداً أن العنف القائم في البلاد يحصد أرواح مسلمين ومسيحيين على حد سواء.وحذّر توغار، وإلى جانبه نظيره الألماني يوهان فاديفول، من محاولات إشعال انقسام ديني داخل نيجيريا، قائلاً:"ما نحاول إيضاحه للعالم هو أننا لا نريد أن نرى نيجيريا تتحول إلى سودان جديد، فالتقسيم على أساس الدين أو العرق لا يجلب سوى أزمات دائمة".وكان ترامب قد زعم – من دون تقديم أدلة – أن "الآلاف من المسيحيين يُقتلون في نيجيريا على يد متطرفين إسلاميين"، بينما تؤكد الحكومة النيجيرية أن الجماعات المتشددة تستهدف جميع المواطنين بغضّ النظر عن انتمائهم الديني.