القضاء الإسرائيلي يفتح الملفات... نتنياهو في مواجهة مصيره السياسي!

Advertisement

عاد بنيامين ، اليوم الثلاثاء، إلى قاعة المحكمة المركزية في للمثول أمام في قضايا الفساد الموجهة إليه، وفق ما أوردته .وذكرت صحيفة اليوم أنّ نتنياهو حضر إلى المحكمة ظهر اليوم للإدلاء بشهادته، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أنّه طلب اختصار الجلسة بدعوى ارتباطه باجتماع سياسي مهم.ويأتي هذا الظهور القضائي بعد محاولات متكررة من نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة، تارة بحجة السفر، وتارة أخرى بحجة انشغاله بـ"تطورات الحرب في غزة"، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق مع حركة في أكتوبر الماضي.ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا تُعرف داخل إسرائيل بملفات 1000 و2000 و4000، وهي قضايا قد تُفضي إلى سجنه في حال إدانته.ويتعلق الملف 1000 بتلقيه وأفراد من عائلته هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع، بينما يتناول الملف 2000 مفاوضاته مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.أما الملف 4000، حول تقديم امتيازات لشركة “بيزك” للاتصالات المملوكة لشاؤول إلوفيتش، مقابل تحسين صورته في موقع "والا" الإخباري.ولا تقتصر ملاحقة نتنياهو على القضاء المحلي، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحقه وبحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في .وتأتي محاكمته في الداخل بينما لا تزال تداعيات الحرب على غزة تُلقي بظلالها على المشهد السياسي ، بعد عامين من العدوان الذي أسفر عن استشهاد نحو 69 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال.