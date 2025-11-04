Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط بشار الأسد... أول حكم بالإعدام في سوريا

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:18
أصدر القضاء السوري أوّل حكم بالإعدام بعد سقوط نظام بشار الأسد، ضدّ مواطن أدين بجريمة اغتصاب وقتل الطفلة القاصر إسراء البرا قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقرّرت المحكمة بالإجماع الحكم على المتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت. (عربي 21)
 
 
 
 
