عربي-دولي

مواطن عربيّ حديث الإعلام في بريطانيا... قام بعملٍ بطوليّ لكن حالته خطيرة جدّاً

Lebanon 24
04-11-2025 | 10:13
أشادت السلطات البريطانية بعامل السكك الحديدية الجزائري الأصل سمير زيتوني البالغ من العمر 48 عاماً، بعدما أنقذ حياة عدد من الركاب خلال هجوم طعن جماعي وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى لندن.
وقالت شرطة النقل البريطانية إن زيتوني، الذي أُصيب بجروح خطيرة في الرأس والعنق خلال تصديه للمهاجم، لا يزال في حالة حرجة لكنها مستقرة في المستشفى.
 
وبحسب "بي بي سي"، وُصفت تصرفاته بأنها "بطولية بكل المقاييس". (العربية)
 
 
