مواطن عربيّ حديث الإعلام في بريطانيا... قام بعملٍ بطوليّ لكن حالته خطيرة جدّاً

أشادت السلطات بعامل الأصل سمير البالغ من العمر 48 عاماً، بعدما أنقذ حياة عدد من الركاب خلال هجوم طعن جماعي وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى .وقالت شرطة النقل البريطانية إن زيتوني، الذي أُصيب بجروح خطيرة في الرأس والعنق خلال تصديه للمهاجم، لا يزال في حالة حرجة لكنها مستقرة في المستشفى.