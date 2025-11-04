الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق لـ15 عاماً

أكدت في ، الأحكام الصادرة في حقّ الرئيس السابق ، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، وأيّدت سجنه لمدة 15 سنة نافذة.

كما أكدت المحكمة الصادرة في حقّ صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال ولد بوبات، المشمولين في الملف. (روسيا اليوم)





