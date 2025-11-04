Advertisement

عربي-دولي

الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق لـ15 عاماً

Lebanon 24
04-11-2025 | 10:42
أكدت المحكمة العليا في موريتانيا، الأحكام الصادرة في حقّ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، وأيّدت سجنه لمدة 15 سنة نافذة.
كما أكدت المحكمة العقوبات الصادرة في حقّ صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف. (روسيا اليوم)


