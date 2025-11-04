تونس ترحّل 10 آلاف مهاجر في 2025!

Advertisement

وأشار النفطي إلى أن أغلب المرحّلين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل ضغوط متزايدة تمارسها دول على تونس للحدّ من محاولات العبور غير الشرعي عبر .وأضاف الوزير، خلال جلسة برلمانية، أن عمليات الترحيل نُفذت ضمن برنامج “العودة الطوعية” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مع تنظيم رحلات أسبوعية لتأمين عودة المهاجرين إلى أوطانهم.وقال إن تونس أكدت لشركائها أنها "لن تصبح منطقة عبور" للمهاجرين.وأظهرت بيانات رسمية أن تونس أعادت نحو 7200 مهاجر إلى بلدانهم في عام 2024 ضمن المبادرة ذاتها، وتعتزم مواصلة ذلك مع المهاجرين المتبقين حتى " على تلك الظاهرة". (روسيا اليوم)