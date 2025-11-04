Advertisement

عربي-دولي

تونس ترحّل 10 آلاف مهاجر في 2025!

Lebanon 24
04-11-2025 | 11:26
أعلن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، يوم الثلاثاء، أن تونس أعادت نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم منذ مطلع العام.
وأشار النفطي إلى أن أغلب المرحّلين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل ضغوط متزايدة تمارسها دول الاتحاد الأوروبي على تونس للحدّ من محاولات العبور غير الشرعي عبر البحر المتوسط.


وأضاف الوزير، خلال جلسة برلمانية، أن عمليات الترحيل نُفذت ضمن برنامج “العودة الطوعية” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مع تنظيم رحلات أسبوعية لتأمين عودة المهاجرين إلى أوطانهم.


وقال إن تونس أكدت لشركائها الأوروبيين أنها "لن تصبح منطقة عبور" للمهاجرين.


وأظهرت بيانات رسمية أن تونس أعادت نحو 7200 مهاجر إلى بلدانهم في عام 2024 ضمن المبادرة ذاتها، وتعتزم مواصلة ذلك مع المهاجرين المتبقين حتى "القضاء على تلك الظاهرة". (روسيا اليوم) 
