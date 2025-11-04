Advertisement

إقتصاد

في البحر.. هكذا تحاول إيران التحايل على أميركا

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1438042-638978830113146147.png
Doc-P-1438042-638978830113146147.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صور الأقمار الصناعية عن تحركات مكثفة لناقلات النفط الإيرانية في مياه بحر الصين الجنوبي، حيث رصدت خمس ناقلات على الأقل تُجري عمليات نقل بين السفن قبالة السواحل الماليزية. تمثل هذه العمليات جزءاً من استراتيجية طهران لتصدير النفط عبر قنوات غير مشروعة لتجنب العقوبات الأميركية.
Advertisement
يعتمد الأسطول على سفن قديمة تم إعادة توجيهها وتعتمد أعلاماً وهمية، كما تعمل خارج أنظمة الشحن والتأمين التقليدية. تتم عمليات النقل في مناطق بعيدة عن الأنظار، حيث تُنقل الشحنات من ناقلة إلى أخرى لإخفاء مصدر النفط الإيراني.

تشير البيانات إلى تزايد اعتماد المصافي الصينية على النفط الإيراني والروسي والفنزويلي، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام. تمثل هذه الشحنات مورداً مهماً للمصافي المستقلة في الصين، رغم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات.

شهد الشهر الماضي جولة جديدة من العقوبات الأميركية استهدفت 24 سفينة تابعة لأسطول الظل، بالإضافة إلى محطة نفط خام صينية ومصفاة مستقلة. تمثل هذه الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على مصافي التكرير الصينية المتورطة في استيراد النفط الإيراني.

تواجه السلطات البحرية في ماليزيا تحديات كبيرة في مراقبة عمليات النقل غير المشروع، بسبب محدودية الموارد واتساع الرقعة البحرية. كما تزيد تقنيات التعتيم التي يستخدمها الأسطول الإيراني من صعوبة تتبع الشحنات.

من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التصعيد، حيث تواصل إيران تطوير أساليبها لتفادي العقوبات، بينما تزيد واشنطن من ضغوطها على المشترين. في المقابل، قد تدفع المخاطر المتزايدة بعض المستوردين الصينيين إلى إعادة تقسسم تعاملاتهم مع النفط الإيراني. (العين)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء المجر: نعمل على "التحايل" على العقوبات المفروضة على النفط الروسي
lebanon 24
05/11/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندعو إلى الحفاظ على منطقة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام
lebanon 24
05/11/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"جحيم أميركا" في البحر مصدره إيران.. ما قصة "قدر-380"؟
lebanon 24
05/11/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعتقل شخصا في منطقة البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران (الحدث)
lebanon 24
05/11/2025 00:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الصينية على

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

واشنطن

النفط

الروس

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-11-04
16:55 | 2025-11-04
16:52 | 2025-11-04
16:50 | 2025-11-04
16:26 | 2025-11-04
16:18 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24