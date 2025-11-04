في البحر.. هكذا تحاول إيران التحايل على أميركا

Advertisement

يعتمد الأسطول على سفن قديمة تم إعادة توجيهها وتعتمد أعلاماً وهمية، كما تعمل خارج أنظمة الشحن والتأمين التقليدية. تتم عمليات النقل في مناطق بعيدة عن الأنظار، حيث تُنقل الشحنات من ناقلة إلى أخرى لإخفاء مصدر النفط .تشير البيانات إلى تزايد اعتماد المصافي النفط الإيراني والروسي والفنزويلي، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام. تمثل هذه الشحنات مورداً مهماً للمصافي المستقلة في الصين، رغم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات.شهد الشهر الماضي جولة جديدة من العقوبات الأميركية استهدفت 24 سفينة تابعة لأسطول الظل، بالإضافة إلى محطة نفط خام صينية ومصفاة مستقلة. تمثل هذه الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها على مصافي التكرير الصينية المتورطة في استيراد النفط الإيراني.تواجه السلطات البحرية في ماليزيا تحديات كبيرة في مراقبة عمليات النقل غير المشروع، بسبب محدودية الموارد واتساع الرقعة البحرية. كما تزيد تقنيات التعتيم التي يستخدمها الأسطول الإيراني من صعوبة تتبع الشحنات.من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التصعيد، حيث تواصل تطوير أساليبها لتفادي العقوبات، بينما تزيد واشنطن من ضغوطها على المشترين. في المقابل، قد تدفع المخاطر المتزايدة بعض المستوردين الصينيين إلى إعادة تقسسم تعاملاتهم مع النفط الإيراني. (العين)