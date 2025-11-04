Advertisement

عربي-دولي

فحص "غامض" يثير التساؤلات.. طبيب سابق يشكك في صحة ترامب

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:50
أبدى الطبيب السابق في البيت الأبيض، جيفري كولمان، شكوكًا بشأن فحص الرنين المغناطيسي الذي خضع له الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول الماضي.
وكان ترامب قد صرّح للصحفيين على متن طائرته الرئاسية أنه أجرى الفحص خلال زيارته لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري، من دون أن يوضح سببه، مكتفيًا بوصف النتائج بأنها "مثالية".


وفي الشهر الماضي، نشر البيت الأبيض ملخصًا من صفحة واحدة لتقرير طبي أكد أن ترامب يتمتع بـ"صحة عامة ممتازة"، مشيرًا إلى أن الزيارة شملت "فحوصات تصوير متقدمة وتحاليل مخبرية وتقييمات وقائية"، من دون توضيح الدافع وراء إجراء فحوصات التصوير.


لكن جيفري كولمان، الذي عمل طبيبا في البيت الأبيض لثلاثة رؤساء وأصدر كتابا عن تجربته، شكك في المدة التي قضاها ترامب داخل المركز الطبي.


وقال كولمان لصحيفة "ذا هيل": "تستغرق رحلة بالمروحية من البيت الأبيض إلى والتر ريد حوالي 8 دقائق، لذا أعلم أن هناك على الأقل 4 ساعات متاحة لتلقي الرعاية الطبية".


وأوضح كولمان أن الذهاب إلى "والتر ريد" لإجراء الفحوصات أمر عادي بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 79 عاما.


لكنه أكد أن "معظم الإجراءات الطبية يمكن إجراؤها في البيت الأبيض، وكانت لدي القدرة على القيام بها، الشيء الوحيد الذي لم أستطع القيام به هو التصوير المتقدم، وكان يتطلب الذهاب إلى والتر ريد". (سكاي نيوز) 
