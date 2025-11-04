وزير الدفاع البولندي يكشف عن نظام وطني جديد لمواجهة التوغلات الجوية

Advertisement

أعلن البولندي ، أن بلاده ستبني جدارها الخاص المضاد للطائرات المسيرة، دون انتظار تنفيذ لمكافحة الطائرات المسيرة التي اتُخذت الشهر الماضي.وأكد الوزير، أن " البولندي المُصمم لمواجهة توغلات الطائرات المسيرة في أراضيها سيدخل الخدمة قريبًا"، مشيراً إلى أن "هذا النظام سيُكمّل الجدار المُستقبلي المضاد للطائرات المُسيّرة".وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لتمويل هذا الحل الوطني، تعتزم الاستفادة من قروض بقيمة 150 مليار مُقدّمة من في إطار برنامجها SAFE، فضلاً عن تخصيص 50 مليون يورو ابتداءً من عام 2026، وستُخصّص هذه القروض، بشكل رئيس، للشركات .ويتوقع أن يوفر هذا النظام الحماية من جميع أنواع التهديدات الجوية؛ بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، كما سيشمل النظام طائرات هليكوبتر، وصواريخ . (إرم نيوز)