وزير الدفاع البولندي يكشف عن نظام وطني جديد لمواجهة التوغلات الجوية

Lebanon 24
04-11-2025 | 14:00
أعلن وزير الدفاع البولندي سيزاري تومشيك، أن بلاده ستبني جدارها الخاص المضاد للطائرات المسيرة، دون انتظار تنفيذ المبادرة الأوروبية لمكافحة الطائرات المسيرة التي اتُخذت الشهر الماضي. 
وأكد الوزير، أن "النظام الوطني البولندي المُصمم لمواجهة توغلات الطائرات المسيرة في أراضيها سيدخل الخدمة قريبًا"، مشيراً إلى أن "هذا النظام سيُكمّل الجدار الأوروبي المُستقبلي المضاد للطائرات المُسيّرة".

وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لتمويل هذا الحل الوطني، تعتزم بولندا الاستفادة من قروض بقيمة 150 مليار يورو مُقدّمة من المفوضية الأوروبية في إطار برنامجها  SAFE، فضلاً عن تخصيص 50 مليون يورو ابتداءً من عام 2026، وستُخصّص هذه القروض، بشكل رئيس، للشركات البولندية.

ويتوقع أن يوفر هذا النظام الحماية من جميع أنواع التهديدات الجوية؛ بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، كما سيشمل النظام طائرات هليكوبتر، وصواريخ كروز. (إرم نيوز)
