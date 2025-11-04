الجيش السوداني يؤكد استمرار استعداده للمعارك

Advertisement

الخرطوم - أعلن السوداني، اللواء حسن كبرون، يوم الثلاثاء، أن الجيش سيستمر في استعداداته لما أسماه "معركة الشعب"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حق وطني مشروع".جاء التصريح خلال عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في العاصمة الخرطوم، وسط تصاعد للمواجهات العسكرية واتساع رقعة القتال، خاصة حول مدينة الاستراتيجية.وأكد كبرون في بيان متلفز أن المجلس "شكل لجنة وطنية مختصة بالشأن الإنساني"، مكلفة بتنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى .من ناحية أخرى، أعرب الوزير عن ترحيبه بجهود السلام، شاكراً ، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، على مبادراته. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "التجهيزات العسكرية مستمرة كحق وطني مشروع لحماية الوطن واستعادة الاستقرار". (سكاي نيوز)