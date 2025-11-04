Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يؤكد استمرار استعداده للمعارك

Lebanon 24
04-11-2025 | 14:17
الخرطوم - أعلن وزير الدفاع السوداني، اللواء حسن كبرون، يوم الثلاثاء، أن الجيش سيستمر في استعداداته لما أسماه "معركة الشعب"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حق وطني مشروع".
جاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في العاصمة الخرطوم، وسط تصاعد للمواجهات العسكرية واتساع رقعة القتال، خاصة حول مدينة الفاشر الاستراتيجية.

وأكد كبرون في بيان متلفز أن المجلس "شكل لجنة وطنية مختصة بالشأن الإنساني"، مكلفة بتنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

من ناحية أخرى، أعرب الوزير عن ترحيبه بجهود السلام، شاكراً مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، على مبادراته. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "التجهيزات العسكرية مستمرة كحق وطني مشروع لحماية الوطن واستعادة الاستقرار". (سكاي نيوز)
 
