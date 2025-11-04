Advertisement

عربي-دولي

هذا موعد زيارة الشرع إلى البيت الأبيض

Lebanon 24
04-11-2025 | 15:02
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سيستقبل في البيت الأبيض يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأضافت المتحدثة الأميركية، خلال مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيعقد هنا في البيت الأبيض يوم الاثنين".
