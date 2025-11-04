إسرائيل تتسلم رفات رهينة من غزة عبر الصليب الأحمر

Advertisement

أعلنت أن قواتها في تسلّمت عبر رفات رهينة من حركة مساء الثلاثاء، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وجاء في بيان صادر عن مكتب : "تلقت إسرائيل، عبر الأحمر، نعش أحد الرهائن الذين لقوا حتفهم، وقد سُلِّم إلى قوة من الجيش وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة"، مضيفا أن الرفات ستُنقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرّف على هوية صاحبها، نقلا عن "فرانس برس".وفي وقت سابق، قالت عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، إنها عثرت على جثة جندي إسرائيلي في قطاع غزة، وإن الترتيبات جارية لتسليمها لإسرائيل.وفي سياق آخر، كشف تقرير لموقع "أكسيوس" Axios، الثلاثاء، أن قدمت للأمم المتحدة مسودة مشروع قرار يتضمن نزع سلاح حماس إذا لم تسلمه طوعاً. كما يتضمن المقترح إرسال قوة استقرار وليس قوات حفظ سلام في غزة لمدة سنتين.وبحسب المقترح، فإن واشنطن تهدف إلى نشر القوات الأولى في غزة بحلول كانون الثاني المقبل.كما أشار المقترح إلى أن قوة الاستقرار ستعمل على حفظ الأمن على حدود غزة مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية بالقطاع، وتدريب الشرطة . (الحدث)