عربي-دولي
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من غزة عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
04-11-2025
|
15:20
أعلنت
إسرائيل
أن قواتها في
قطاع غزة
تسلّمت عبر
الصليب الأحمر
رفات رهينة من حركة
حماس
مساء الثلاثاء، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وجاء في بيان صادر عن مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
: "تلقت إسرائيل، عبر
الصليب
الأحمر، نعش أحد الرهائن الذين لقوا حتفهم، وقد سُلِّم إلى قوة من الجيش
الإسرائيلي
وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة"، مضيفا أن الرفات ستُنقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرّف على هوية صاحبها، نقلا عن "فرانس برس".
وفي وقت سابق، قالت
كتائب
عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، إنها عثرت على جثة جندي إسرائيلي في قطاع غزة، وإن الترتيبات جارية لتسليمها لإسرائيل.
وفي سياق آخر، كشف تقرير لموقع "أكسيوس" Axios، الثلاثاء، أن
واشنطن
قدمت للأمم المتحدة مسودة مشروع قرار يتضمن نزع سلاح حماس إذا لم تسلمه طوعاً. كما يتضمن المقترح إرسال قوة استقرار وليس قوات حفظ سلام في غزة لمدة سنتين.
وبحسب المقترح، فإن واشنطن تهدف إلى نشر القوات الأولى في غزة بحلول كانون الثاني المقبل.
كما أشار المقترح إلى أن قوة الاستقرار ستعمل على حفظ الأمن على حدود غزة مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية بالقطاع، وتدريب الشرطة
الفلسطينية
. (الحدث)
