ما هي خيارات أميركا لضرب فنزويلا؟

نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين أنّ إدارة الرئيس الأميركي وضعت حزمة خيارات عسكرية للتعامل مع الوضع في فنزويلا، من بينها "ضرب وحدات موالية لنيكولاس مادورو" و"خطط للسيطرة على حقول "، مؤكدة أنّ القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وبحسب الصحيفة، يواجه ضغوطًا من مستشارين يدفعون نحو خيار "أكثر عدوانية" يهدف إلى "إطاحة مادورو من السلطة". وبحسب الصحيفة، يواجه ضغوطًا من مستشارين يدفعون نحو خيار "أكثر عدوانية" يهدف إلى "إطاحة مادورو من السلطة".

كما طلب بعض مساعديه من إرشادات قانونية تمنح أساسًا لأي عمل عسكري يتجاوز العمليات الجارية ضد زوارق يُزعم استخدامها في تهريب المخدرات، بما في ذلك "تبرير محتمل لاستهداف مادورو شخصيًا" من دون تفويض من الكونغرس أو إعلان حرب.



في المقابل، قال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس": "أشكّ في ذلك. لا أعتقد ذلك" ردًا على سؤال عن نية شنّ حرب ضد فنزويلا، لكنه صرّح في وقت سابق أنّ “أيام مادورو كرئيس باتت معدودة”.



وتتّهم كاراكاس بـ"تصدير المخدرات والعنف” إلى ، وتشير إلى ما تُسمّيه "كارتل الشمس" الذي يضم مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى. ومنذ عودته إلى ، ضاعف ترامب المكافأة إلى “50 مليون دولار” لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو.



ميدانيًا، عزّزت الولايات المتحدة حضورها العسكري في الكاريبي خلال الفترة الماضية، ونشرت، إلى جانب سفن وأسلحة أخرى، "أكبر حاملة طائرات في العالم" قرب فنزويلا، كما أرسلت سفينة حربية مزوّدة بصواريخ إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو، على مسافة تُقدّر بنحو 10 كيلومترات من الساحل الفنزويلي.



بدوره، يرفض مادورو اتهامات واشنطن حول تهريب المخدرات، ويرى أنّ الخطوات الأميركية "تبرّر حربًا وتغيّر نظامًا وتستهدف سرقة الثروات النفطية" للبلاد. (سكاي نيوز)