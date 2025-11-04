Advertisement

إسرائيل تتسلّم عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من غزة

04-11-2025 | 15:59
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنّ إسرائيل تسلّمت مساء الثلاثاء، عبر الصليب الأحمر، نعش أحد الرهائن الذين قضوا في قطاع غزة، موضحًا أنّ الرفات نُقلت إلى معهد الطب الشرعي للتعرّف على الهوية. وأشار البيان إلى أنّ عملية التسليم جرت داخل القطاع بمشاركة قوة من الجيش و"الشاباك".
وكانت "كتائب القسّام" قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة إسرائيلي قالت إنّها عُثر عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ولم تُعلن هوية الضحية فورًا، في انتظار نتائج الفحوص الجنائية.
 
