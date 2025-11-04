إسرائيل تتسلّم عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من غزة

Advertisement

قال إنّ تسلّمت مساء الثلاثاء، عبر ، نعش أحد الرهائن الذين قضوا في ، موضحًا أنّ الرفات نُقلت إلى للتعرّف على الهوية. وأشار البيان إلى أنّ عملية التسليم جرت داخل القطاع بمشاركة قوة من الجيش و" ".وكانت " القسّام" قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسلّم الأحمر جثة رهينة إسرائيلي قالت إنّها عُثر عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.ولم تُعلن هوية الضحية فورًا، في انتظار نتائج الفحوص الجنائية.