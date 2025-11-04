Advertisement

عربي-دولي

بلجيكا تغلق مجالها الجوي بالكامل بسبب رصد مسيّرات

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:07
أُغلق المجال الجوي البلجيكي مساء الثلاثاء عقب اكتشاف مسيّرات قرب مطار بروكسل ومطار لييج، وفق ما أفادت قناة RTBF، التي أشارت أيضًا إلى تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت) وألمانيا (كولونيا).
وقال متحدث باسم مطار لييج إنّ "المجال الجوي البلجيكي مغلق بأكمله"، في خطوة جاءت بعد رصد "طائرة مسيّرة واحدة على الأقل" فوق مطار بروكسل الدولي، ما أدّى بدايةً إلى إغلاقه وتحويل الرحلات إلى لييج، قبل أن يُغلق الأخير بدوره للسبب نفسه.

وتشهد دول أوروبية عدة موجة إغلاقات احترازية لمجالاتها الجوية خلال الأشهر الماضية عقب رصد نشاطات لطائرات بدون طيار، شملت مطارات في ألمانيا، النرويج والدنمارك، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر هذه التحركات على سلامة الملاحة الجوية. (روسيا اليوم)
