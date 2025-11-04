بلجيكا تغلق مجالها الجوي بالكامل بسبب رصد مسيّرات

Advertisement

وقال متحدث باسم مطار لييج إنّ "المجال الجوي البلجيكي مغلق بأكمله"، في خطوة جاءت بعد رصد "طائرة مسيّرة واحدة على الأقل" فوق مطار الدولي، ما أدّى بدايةً إلى إغلاقه وتحويل الرحلات إلى لييج، قبل أن يُغلق الأخير بدوره للسبب نفسه.وتشهد دول أوروبية عدة موجة إغلاقات احترازية لمجالاتها الجوية خلال الأشهر الماضية عقب رصد نشاطات لطائرات بدون طيار، شملت مطارات في ، والدنمارك، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر هذه التحركات على سلامة الملاحة الجوية. (روسيا اليوم)