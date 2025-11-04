Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، إن "أي يصوّت لصالح زهران ممداني شخص غبي"، في أحدث إشارة إلى معارضته لتأييد بعض لمرشح رئاسة بلدية . وكتب على منصة "تروث سوشيال": "أي يهودي يصوت لصالح زهران ممداني، الذي أثبت كذبه وعبر علناً عن كرهه لليهود، هو شخص غبي".وجاء منشور بعد تصريحات أمس الإثنين دعا فيها سكان نيويورك إلى التصويت لحاكم آندرو كومو بدلًا من ممداني، ملوّحًا بحجب التمويل الاتحادي عن المدينة "إذا فاز ممداني" في انتخابات اليوم.وينتقد ممداني الحكومة الحالية، لكنه "يرفض بشدة" اتهامات معاداة السامية التي يوجهها له قادة جمهوريون. (ارم)