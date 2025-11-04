Advertisement

عربي-دولي

ترامب يصف هؤلاء اليهود بـ"الأغبياء"

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:26
Doc-P-1438111-638978957161647981.png
Doc-P-1438111-638978957161647981.png photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "أي يهودي يصوّت لصالح زهران ممداني شخص غبي"، في أحدث إشارة إلى معارضته لتأييد بعض اليهود الأميركيين لمرشح رئاسة بلدية نيويورك. وكتب على منصة "تروث سوشيال": "أي يهودي يصوت لصالح زهران ممداني، الذي أثبت كذبه وعبر علناً عن كرهه لليهود، هو شخص غبي".
وجاء منشور ترامب بعد تصريحات أمس الإثنين دعا فيها سكان نيويورك إلى التصويت لحاكم المدينة السابق آندرو كومو بدلًا من ممداني، ملوّحًا بحجب التمويل الاتحادي عن المدينة "إذا فاز ممداني" في انتخابات اليوم.

وينتقد ممداني الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكنه "يرفض بشدة" اتهامات معاداة السامية التي يوجهها له قادة جمهوريون. (ارم)

 
