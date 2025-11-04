مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع

Advertisement

وأشار الوزير إلى شكر المجلس لإدارة ترمب وكبير مستشاري الشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على جهودهم من أجل السلام، مضيفاً أن المجلس ناقش جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، وقرر تشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة لدراسة المسائل الإنسانية المتعلقة بالوضع الراهن.وترأس البرهان اجتماع المجلس لمناقشة مقترح الهدنة الذي تقدمت به لوضع حد للنزاع الدموي في الذي مست البلاد منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورتسودان.وأوضح المصدر، الذي طلب عدم هويته، أن المجلس سيعقد اجتماعاً إضافياً لمتابعة مقترح الهدنة الأميركي، وفقاً لما نقلته "وكالة الصحافة ".في غضون ذلك، تستعد قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً مع الجيش منذ نيسان 2023، على ما يبدو لشن هجوم على منطقة كردفان وسط البلاد، بعد استيلائها الأسبوع الماضي على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور. (العربية)