مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:56
دعا مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، إلى تعبئة شعبية عامة لمواجهة قوات الدعم السريع، مؤكداً وزير الدفاع حسن داود أن المجلس يرحب بجهود السلام لكنه شدد على أن استمرار التجهيزات لمواجهة المعركة هو حق وطني مشروع خاصة في المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى شكر المجلس لإدارة ترمب وكبير مستشاري الشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على جهودهم من أجل السلام، مضيفاً أن المجلس ناقش جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، وقرر تشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة لدراسة المسائل الإنسانية المتعلقة بالوضع الراهن.


وترأس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اجتماع المجلس لمناقشة مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدموي في السودان الذي مست البلاد منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورتسودان.


وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المجلس سيعقد اجتماعاً إضافياً لمتابعة مقترح الهدنة الأميركي، وفقاً لما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية".


في غضون ذلك، تستعد قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً مع الجيش منذ نيسان 2023، على ما يبدو لشن هجوم على منطقة كردفان وسط البلاد، بعد استيلائها الأسبوع الماضي على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور. (العربية) 
