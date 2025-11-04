زهران ممداني يفوز بانتخابات مدينة نيويورك

Advertisement

وبحسب قناة "سي بي إس"، تمكن ممداني من حسم السباق لمصلحة متفوّقًا على المرشح المستقل والجمهوري سليوا.وأشارت القناة إلى أنّه بعد فرز نحو 38% من الأصوات حتى الآن، يتقدّم ممداني على كومو بفارق 11.2%، فيما نال سليوا نحو 8% فقط من الأصوات.وسجل أرقاما جيدة وسط غالبية خريجي الجامعات، الذين يفوق عددهم عدد الناخبين غير الجامعيين.وقال سكان نيويورك إن تكلفة المعيشة هي قضيتهم الرئيسية، واستطاع ممداني إقناع أولئك الذين بنوا قرار تصىويتهم على أساسها.كذلك أكدت " " فوز زهران ممداني في انتخابات نيويورك.واعترف المرشح كورتيس سليوا بالهزيمة في انتخابات عمدة نيويورك، وهنأ ممداني، متعهدا بمواصلة العمل في المدينة على الرغم من خسارته الساحقة. (روسيا اليوم)