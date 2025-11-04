Advertisement

عربي-دولي

زهران ممداني يفوز بانتخابات مدينة نيويورك

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:05
A-
A+

Doc-P-1438162-638979199655163903.jpg
Doc-P-1438162-638979199655163903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات بلدية نيويورك.
Advertisement

وبحسب قناة "سي بي إس"، تمكن ممداني من حسم السباق لمصلحة الحزب الديمقراطي متفوّقًا على المرشح المستقل أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا.

وأشارت القناة إلى أنّه بعد فرز نحو 38% من الأصوات حتى الآن، يتقدّم ممداني على كومو بفارق 11.2%، فيما نال سليوا نحو 8% فقط من الأصوات.

وسجل أرقاما جيدة وسط غالبية خريجي الجامعات، الذين يفوق عددهم عدد الناخبين غير الجامعيين.

وقال سكان نيويورك إن تكلفة المعيشة هي قضيتهم الرئيسية، واستطاع ممداني إقناع أولئك الذين بنوا قرار تصىويتهم على أساسها.

كذلك أكدت "سي أن أن" فوز زهران ممداني في انتخابات نيويورك.

واعترف المرشح الجمهوري كورتيس سليوا بالهزيمة في انتخابات عمدة نيويورك، وهنأ ممداني، متعهدا بمواصلة العمل في المدينة على الرغم من خسارته الساحقة.  (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
زهران ممداني يعلن فوزه بمنصب عمدة نيويورك
lebanon 24
05/11/2025 10:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح المستقل أندرو كومو: أهنئ زهران ممداني على فوزه بمنصب عمدة نيويورك
lebanon 24
05/11/2025 10:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سأعمل بهدف واحد وهو تحسين أوضاع مدينتنا نيويورك عما كانت عليه
lebanon 24
05/11/2025 10:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سنناضل من أجل أهل نيويورك لأنني منهم
lebanon 24
05/11/2025 10:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب الديمقراطي

مدينة نيويورك

روسيا اليوم

أندرو كومو

الديمقراطي

سي أن أن

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:45 | 2025-11-05
03:44 | 2025-11-05
03:36 | 2025-11-05
03:25 | 2025-11-05
03:14 | 2025-11-05
03:00 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24