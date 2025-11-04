28
عربي-دولي
ترامب يكشف أسباب هزيمة الجمهوريين في نيويورك
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:14
A-
A+
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، عن سببين رئيسيين برأيه وراء فشل الحزب
الجمهوري
في الانتخابات التي شهدتها
الولايات المتحدة
لاختيار حكام الولايات ورؤساء البلديات.
وفي أحدث تصريح له، أوضح
ترامب
أنه "لم يكن ترامب على بطاقة الاقتراع، والبلاد في حالة إغلاق، هذان هما السببان لخسارة الجمهوريين في الانتخابات الليلة" وفقا لاستطلاعات الرأي.
يأتي تعليق ترامب، بعدما أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز
الديمقراطي
زهران ممداني في انتخابات
نيويورك
، الذي تمكن من حصد عدد كبير من الأصوات في المدينة رغم الهجوم الحاد والمتكرر الذي شنه عليه ترامب. (روسيا اليوم)
