عربي-دولي

قبل لقائه ترامب في البيت الأبيض.. واشنطن تقترح مشروع قرار لرفع اسم الشرع من قائمة العقوبات

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:11
قبل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح مشروع القرار للتصويت.

ويحتاج إقرار المسودة إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض "الفيتو".

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الثلاثاء إن الرئيس ترامب يعتزم لقاء الشرع في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

ووفق ليفيت فإن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود ترامب من أجل السلام في العالم".

وأضافت ليفيت: "عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن واشنطن ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24