قبل لقائه ترامب في البيت الأبيض.. واشنطن تقترح مشروع قرار لرفع اسم الشرع من قائمة العقوبات

قبل لقائه الرئيس الأميركي يوم الإثنين المقبل في ، اقترحت مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع عن الرئيس السوري أحمد .وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أيضا على رفع العقوبات عن السوري أنس خطاب.ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح مشروع القرار للتصويت.ويحتاج إقرار المسودة إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض "الفيتو".وتحث المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على .وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الثلاثاء إن الرئيس يعتزم لقاء الشرع في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.ووفق ليفيت فإن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود ترامب من أجل السلام في العالم".وأضافت ليفيت: "عندما كان الرئيس في ، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن واشنطن ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة الجديدة".