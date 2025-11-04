28
عربي-دولي
عن صاروخ "بوريفيستنيك".. هذا ما قاله بوتين
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أمس الثلاثاء ان الصاروخ المجنح الجديد الذي يعمل بالطاقة النووية "بوريفيستنيك" يتفوق على كافة أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
و قال
بوتين
خلال حفل تكريم مطوري الصاروخ "بوريفيستنيك" والطوربيد "بوسيدون" إن تطوير السلاحين "أمر بالغ الأهمية لأمن
روسيا
والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة".
وتابع أن "المطورين
الروس
يجرون بالفعل أعمالا محددة بشأن تطوير جيل جديد من الأسلحة والمعدات بما في ذلك في ساحات الاختبار".
وأضاف موجها الشكر لمطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه. النتيجة التي حققتموها، دون مبالغة، ذات أهمية تاريخية لشعبنا. فهي تضمن الأمن والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة، بل للقرن الحادي والعشرين بأكمله"، حسبما نقلت وكالة "
سبوتنيك
" الروسية للأنباء.
وأوضح بوتين أن سرعة "بوسيدون" أكبر بعدة مرات من سرعة جميع السفن السطحية الحديثة.
وشدد بوتين على أن روسيا، شأنها شأن كافة القوى النووية الأخرى، تطور إمكانياتها النووية، موضحا أن: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكانياتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".
