هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية يستهدف منشآت طاقة في فلاديمير الروسية

وذكر أفدييف في منشور عبر " " أنّ "يعمل المختصون في موقع الحادث. وستبدأ أعمال التنظيف بمجرد بزوغ فجر اليوم".كما أكد حاكم مقاطعة روستوف الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة في مناطق كامينسكي وفيرخنيدونسكي وتشيرتكوفسكي وكونستانتينوفسكي بمقاطعة روستوف، دون وقوع إصابات. (روسيا اليوم)