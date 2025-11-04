Advertisement

هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية يستهدف منشآت طاقة في فلاديمير الروسية

04-11-2025 | 23:29
أعلن حاكم مقاطعة فلاديمير الروسية، ألكسندر أفدييف، أنّ طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة في ضواحي المدينة.
وذكر أفدييف في منشور عبر "تلغرام" أنّ "يعمل المختصون في موقع الحادث. وستبدأ أعمال التنظيف بمجرد بزوغ فجر اليوم".

كما أكد حاكم مقاطعة روستوف الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة في مناطق كامينسكي وفيرخنيدونسكي وتشيرتكوفسكي وكونستانتينوفسكي بمقاطعة روستوف، دون وقوع إصابات. (روسيا اليوم)
