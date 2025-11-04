28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية يستهدف منشآت طاقة في فلاديمير الروسية
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حاكم مقاطعة
فلاديمير
الروسية، ألكسندر أفدييف، أنّ طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة في ضواحي المدينة.
Advertisement
وذكر أفدييف في منشور عبر "
تلغرام
" أنّ "يعمل المختصون في موقع الحادث. وستبدأ أعمال التنظيف بمجرد بزوغ فجر اليوم".
كما أكد حاكم مقاطعة روستوف الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة في مناطق كامينسكي وفيرخنيدونسكي وتشيرتكوفسكي وكونستانتينوفسكي بمقاطعة روستوف، دون وقوع إصابات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حاكم مقاطعة سامارا الروسية: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منشآت للطاقة في المقاطعة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة سامارا الروسية: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منشآت للطاقة في المقاطعة
05/11/2025 10:58:08
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منطقة سياحية في القرم يقتل شخصين ويصيب 15
Lebanon 24
الدفاع الروسية: هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منطقة سياحية في القرم يقتل شخصين ويصيب 15
05/11/2025 10:58:08
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
05/11/2025 10:58:08
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في ريازان الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
Lebanon 24
حريق في ريازان الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
05/11/2025 10:58:08
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كونستانتينو
روسيا اليوم
تلغرام
روسيا
الروس
جوي ✊
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
Lebanon 24
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
03:45 | 2025-11-05
05/11/2025 03:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها
03:44 | 2025-11-05
05/11/2025 03:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة
Lebanon 24
ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة
03:36 | 2025-11-05
05/11/2025 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير الوكالة الذرية يُحذر: طهران لا تزال تمتلك كل اليورانيوم المخصب تقريباً
Lebanon 24
مدير الوكالة الذرية يُحذر: طهران لا تزال تمتلك كل اليورانيوم المخصب تقريباً
03:25 | 2025-11-05
05/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر
Lebanon 24
الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر
03:14 | 2025-11-05
05/11/2025 03:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:45 | 2025-11-05
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
03:44 | 2025-11-05
كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها
03:36 | 2025-11-05
ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة
03:25 | 2025-11-05
مدير الوكالة الذرية يُحذر: طهران لا تزال تمتلك كل اليورانيوم المخصب تقريباً
03:14 | 2025-11-05
الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر
03:00 | 2025-11-05
انضمام دمشق الى التحالف الدولي...بوابة الشرع إلى التطبيع الأمني مع تل أبيب!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24