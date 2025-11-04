تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار أميركي.. بسبب تهديد بوجود قنبلة!

Advertisement

توقفت أمس الثلاثاء كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار الوطني، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في ، وذلك إثر تهديد بوجود قنبلة.وأوضح وزير النقل الأميركي شون دافي عبر منصة "إكس" أن التهديد استهدف رحلة تابعة لشركة " " قادمة من هيوستن بولاية .وتم تعليق كافة الرحلات الأخرى، بينما نُقلت الطائرة إلى منطقة معزولة بالمطار، ونزل الركاب، ونُقلوا بالحافلات إلى صالة الوصول، حسبما أفاد متحدث باسم هيئة مطارات العاصمة .وأحال متحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" جميع الاستفسارات إلى .واستؤنفت العمليات بالمطار قرابة الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقاً للمتحدث الذي أثنى على استجابة سلطات إنفاذ القانون السريعة.