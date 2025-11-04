Advertisement

عربي-دولي

تعليق كافة الرحلات الجوية في مطار أميركي.. بسبب تهديد بوجود قنبلة!

Lebanon 24
04-11-2025
توقفت أمس الثلاثاء كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار رونالد ريغان الوطني، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة، وذلك إثر تهديد بوجود قنبلة.
وأوضح وزير النقل الأميركي شون دافي عبر منصة "إكس" أن التهديد استهدف رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" قادمة من هيوستن بولاية تكساس.

وتم تعليق كافة الرحلات الأخرى، بينما نُقلت الطائرة إلى منطقة معزولة بالمطار، ونزل الركاب، ونُقلوا بالحافلات إلى صالة الوصول، حسبما أفاد متحدث باسم هيئة مطارات العاصمة واشنطن.

وأحال متحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" جميع الاستفسارات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

واستؤنفت العمليات بالمطار قرابة الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقاً للمتحدث الذي أثنى على استجابة سلطات إنفاذ القانون السريعة.
 
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24