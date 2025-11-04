Advertisement

عربي-دولي

في أحدث هجوم من نوعه.. مقتل شخصين بضربة أميركية على قارب في شرق المحيط الهادئ

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1438181-638979221480416442.webp
Doc-P-1438181-638979221480416442.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أحدث هجوم من نوعه في المياه الدولية، قُتل شخصان بضربة أميركية استهدفت أمس الثلاثاء قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
Advertisement

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي، وأرسلت مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.

وكتب هيغسيث على "إكس": "أكد جهاز الاستخبارات تورط القارب في تهريب المخدرات وعبوره طريقا معروفا لتهريب المخدرات وحمله مخدرات. نفّذت الضربة في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ".

وأضاف هيغسيث: "سنعثر على كل قارب ينوي تهريب المخدرات إلى أميركا لتسميم مواطنينا، وسنقضي عليه. حماية الوطن هي أولويتنا القصوى".


مواضيع ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: قتلنا 14 شخصا بالضربات على 4 سفن في شرق المحيط الهادئ
lebanon 24
05/11/2025 10:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا.. قصف قارب يهرب المخدرات في المحيط الهادئ
lebanon 24
05/11/2025 10:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ
lebanon 24
05/11/2025 10:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركيّ: وجهنا 3 ضربات دقيقة على 4 سفن في المحيط الهادئ
lebanon 24
05/11/2025 10:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البحر الكاريبي

المحيط الهادئ

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

الكاريبي

إف-35

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:45 | 2025-11-05
03:44 | 2025-11-05
03:36 | 2025-11-05
03:25 | 2025-11-05
03:14 | 2025-11-05
03:00 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24