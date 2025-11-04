في أحدث هجوم من نوعه.. مقتل شخصين بضربة أميركية على قارب في شرق المحيط الهادئ

Advertisement

في أحدث هجوم من نوعه في المياه الدولية، قُتل شخصان بضربة أميركية استهدفت أمس الثلاثاء قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق ، وفق ما أعلن الأميركي .ونشرت سفنا حربية في منطقة ، وأرسلت مقاتلات من طراز إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.وكتب هيغسيث على "إكس": "أكد جهاز الاستخبارات تورط القارب في تهريب المخدرات وعبوره طريقا معروفا لتهريب المخدرات وحمله مخدرات. نفّذت الضربة في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ".وأضاف هيغسيث: "سنعثر على كل قارب ينوي تهريب المخدرات إلى أميركا لتسميم مواطنينا، وسنقضي عليه. حماية الوطن هي أولويتنا القصوى".