مايكل فلين يدعو واشنطن وحلفاءها للتوقف عن استخدام الأكاذيب في الدبلوماسية

وقال فلين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة لدبلوماسيتنا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية انتهكت مرارا التزاماتها بعدم توسع حلف "الناتو" شرقا.وفي وقت سابق، أعرب عن تفهمه لموقف المعارض لانضمام إلى حلف "الناتو".وقال ترامب: "لسنوات عديدة، حتى قبل ، قالت روسيا إن "الناتو" لا ينبغي أن يرتبط أبدا بأوكرانيا. كان الأمر كما لو كان منحوتا على الحجر. وبعد ذلك قال إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف "الناتو". وبهذا الشكل، فإن روسيا تحصل على "الناتو" على أعتابها مباشرة. لا أستطيع إلا أن أتفهم مشاعرهم حول هذا الأمر". (روسيا اليوم)