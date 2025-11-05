Advertisement

عربي-دولي

مايكل فلين يدعو واشنطن وحلفاءها للتوقف عن استخدام الأكاذيب في الدبلوماسية

Lebanon 24
05-11-2025 | 00:15
دعا مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين إلى التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة في ممارساتهم الدبلوماسية.
وقال فلين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة لدبلوماسيتنا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية انتهكت مرارا التزاماتها بعدم توسع حلف "الناتو" شرقا.


وفي وقت سابق، أعرب ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".


وقال ترامب: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن "الناتو" لا ينبغي أن يرتبط أبدا بأوكرانيا. كان الأمر كما لو كان منحوتا على الحجر. وبعد ذلك قال بايدن إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف "الناتو". وبهذا الشكل، فإن روسيا تحصل على "الناتو" على أعتابها مباشرة. لا أستطيع إلا أن أتفهم مشاعرهم حول هذا الأمر". (روسيا اليوم) 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمن القومي

روسيا اليوم

دبلوماسي

أوكرانيا

دونالد

