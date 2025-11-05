Advertisement

عربي-دولي

الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل يومه الـ36 ويصبح الأطول في التاريخ

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:13
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس والثلاثين، ليصبح الأطول في تاريخ البلاد، متجاوزًا مدة شلل العام 2019 خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، وفق وكالة "فرانس برس".
ومنذ انتهاء الميزانية الفدرالية في الأول من تشرين الأول، لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق يرفع هذا الإغلاق، الذي أدى إلى تجميد الإعانات الاجتماعية ووضع مئات آلاف الموظفين الحكوميين في البطالة التقنية، كما أثر على حركة الملاحة الجوية.
