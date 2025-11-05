Advertisement

عربي-دولي

قتلى ومفقودون نتيجة الاعصار الذي ضرب الفلبين

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:20
 أسفر الإعصار "كالمايجي" الذي ضرب الفلبين عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا وفقدان 26 آخرين كثير منهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.
ومن بين القتلى، ستة أشخاص في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها الإعصار كالمايجي، بحسب بيان الجيش، دون تقديم تفاصيل أخرى حول سبب التحطم المحتمل.
وكان الإعصار كالمايجي قد رُصد في وقت مبكر من صباح الأربعاء فوق المياه الساحلية لبلدة ليناباكان في مقاطعة بالاوان الواقعة في الجزيرة الغربية، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة (75 ميلا في الساعة) وهبّات وصلت إلى 150 كيلومترا في الساعة (93 ميلا في الساعة).

وتوقعت الأرصاد أن يتجه الإعصار لاحقا اليوم نحو بحر الصين الجنوبي.
