28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتلى ومفقودون نتيجة الاعصار الذي ضرب الفلبين
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفر الإعصار "كالمايجي" الذي ضرب الفلبين عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا وفقدان 26 آخرين كثير منهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.
Advertisement
ومن بين القتلى، ستة أشخاص في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها الإعصار كالمايجي، بحسب بيان الجيش، دون تقديم تفاصيل أخرى حول سبب التحطم المحتمل.
وكان الإعصار كالمايجي قد رُصد في وقت مبكر من صباح الأربعاء فوق المياه الساحلية لبلدة ليناباكان في
مقاطعة بالاوان
الواقعة في
الجزيرة الغربية
، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة (75 ميلا في الساعة) وهبّات وصلت إلى 150 كيلومترا في الساعة (93 ميلا في الساعة).
وتوقعت الأرصاد أن يتجه الإعصار لاحقا اليوم نحو
بحر الصين
الجنوبي.
مواضيع ذات صلة
الفلبين: ارتفاع عدد قتلى الإعصار إلى 90
Lebanon 24
الفلبين: ارتفاع عدد قتلى الإعصار إلى 90
05/11/2025 10:59:40
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار إلى 39
Lebanon 24
الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار إلى 39
05/11/2025 10:59:40
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعصار في الفلبين يودي بحياة 66 شخصا وفقدان 26 آخرين
Lebanon 24
الإعصار في الفلبين يودي بحياة 66 شخصا وفقدان 26 آخرين
05/11/2025 10:59:40
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلبين: تحطم مروحية أثناء إغاثة منكوبي الإعصار
Lebanon 24
الفلبين: تحطم مروحية أثناء إغاثة منكوبي الإعصار
05/11/2025 10:59:40
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة الغربية
مقاطعة بالاوان
بحر الصين
الجزيرة
الغربي
جو ال
جزيرة
بيت أ
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
Lebanon 24
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
03:45 | 2025-11-05
05/11/2025 03:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها
03:44 | 2025-11-05
05/11/2025 03:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة
Lebanon 24
ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة
03:36 | 2025-11-05
05/11/2025 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير الوكالة الذرية يُحذر: طهران لا تزال تمتلك كل اليورانيوم المخصب تقريباً
Lebanon 24
مدير الوكالة الذرية يُحذر: طهران لا تزال تمتلك كل اليورانيوم المخصب تقريباً
03:25 | 2025-11-05
05/11/2025 03:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر
Lebanon 24
الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر
03:14 | 2025-11-05
05/11/2025 03:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:45 | 2025-11-05
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
03:44 | 2025-11-05
كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها
03:36 | 2025-11-05
ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة
03:25 | 2025-11-05
مدير الوكالة الذرية يُحذر: طهران لا تزال تمتلك كل اليورانيوم المخصب تقريباً
03:14 | 2025-11-05
الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر
03:00 | 2025-11-05
انضمام دمشق الى التحالف الدولي...بوابة الشرع إلى التطبيع الأمني مع تل أبيب!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24