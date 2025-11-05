بوتين يقلد سفير الإمارات وسام بوشكين وهذا ما قاله الأخير بالروسية (فيديو)

فخامة #فلاديمير_بوتين رئيس #روسيا يُقلّد الدكتور #محمد_أحمد_الجابر سفير دولة #الإمارات_العربية_المتحدة #وسام_بوشكين" تقديرًا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين. ويُعد هذا الوسام من أبرز الأوسمة الحكومية الروسية التي تُمنح للإنجازات في الثقافة… pic.twitter.com/hOsKLsh9dk — البلوشي ⚖ (@borashid07) November 4, 2025 Advertisement

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم يوم الثلاثاء في الكرملين بمناسبة الاحتفال بـ يوم في روسيا.وفي كلمته التي ألقاها في الحفل باللغة الروسية قدم السفير التهاني بمناسبة يوم الوحدة الوطنية وأعرب عن سعادته بحصوله على وسام بوشكين الذي وصفه بالوسام العظيم، الذي "يعني الكثير ليس لي فحسب، بل لبلدينا أيضا".وقال الجابر: "أتقدم لكم، فخامة الرئيس، بجزيل الشكر على تقديركم الرفيع لعملي الدبلوماسي في الاتحاد الروسي، كما أتقدم بالشكر لحكومة روسيا وشعبها على دعمهم الشامل".واعتبر السفير الإماراتي أن وسام بوشكين الذي مُنح له "هو ثمرة عملنا المشترك مع زملائي وأصدقائي بهدف تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية"، وأضاف: "سنواصل هذا العمل لما فيه خير بلدينا وشعبينا".ويعد وسام بوشكين واحدا من الأوسمة المرموقة في روسيا، ويمنح تقديرا للإنجازات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية .