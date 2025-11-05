Advertisement

عربي-دولي

بوتين يقلد سفير الإمارات وسام بوشكين وهذا ما قاله الأخير بالروسية (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:32
قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سفير الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، وسام بوشكين، تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم يوم الثلاثاء في الكرملين بمناسبة الاحتفال بـ يوم الوحدة الوطنية في روسيا.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل باللغة الروسية قدم السفير التهاني بمناسبة يوم الوحدة الوطنية وأعرب عن سعادته بحصوله على وسام بوشكين الذي وصفه بالوسام العظيم، الذي "يعني الكثير ليس لي فحسب، بل لبلدينا أيضا".

وقال الجابر: "أتقدم لكم، فخامة الرئيس، بجزيل الشكر على تقديركم الرفيع لعملي الدبلوماسي في الاتحاد الروسي، كما أتقدم بالشكر لحكومة روسيا وشعبها على دعمهم الشامل".

واعتبر السفير الإماراتي أن وسام بوشكين الذي مُنح له "هو ثمرة عملنا المشترك مع زملائي وأصدقائي الروس بهدف تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية"، وأضاف: "سنواصل هذا العمل لما فيه خير بلدينا وشعبينا".

ويعد وسام بوشكين واحدا من الأوسمة المرموقة في روسيا، ويمنح تقديرا للإنجازات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية .


