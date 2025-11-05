Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من انتشار المجاعة في السودان إلى 20 موقعاً

Lebanon 24
05-11-2025 | 00:28
أكدت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، حدوث مجاعة في مدينتي الفاشر وكادوقلي في السودان، وحذرت من احتمال امتدادها إلى 20 موقعاً آخر.
وقال روس سميث، مدير قسم الاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "مع إعلان المجاعة في مختلف أنحاء السودان، نشهد بالتأكيد استهلاكاً غذائياً ضعيفاً للغاية، ويقضي الناس أياماً دون طعام، ونرصد مستويات مرتفعة للغاية من سوء التغذية الحاد، ولدينا تقارير كثيرة عن وفيات، ولكن ليس لدينا أدلة قوية على تسجيل وفيات بسبب الجوع".

وأشار سميث إلى وجود "أدلة على مجاعة في الفاشر وكادوقلي"، إلى جانب 20 موقعاً تعد عرضة لخطر المجاعة في السودان. (العربية) 
 
