تعديلات كثيرة حول آليات تنفيذ المشروع الأميركي بشأن غزة.. اين تكمن المشاكل؟

Advertisement

أبدت بعض الدول المتوقع موافقتها على مشروع القرار الأميركي لنشر في غزة تحفظاتها، ونقلت قناة i24NEWS عن دبلوماسيين غربيين، الأربعاء، قولهما إن المقترح الأميركي سيواجه صعوبات حول صياغة وصلاحياتها.وأكد الدبلوماسيون أن هناك تعديلات كثيرة حول آليات تنفيذ المشروع الأميركي، من بينها ما إذا كان ينبغي تكليف قوة حفظ السلام الدولية بنزع السلاح في غزة، وهو بند تعارضه بشدة، وتصر على تعريف المهمة بدقة كقوة حفظ سلام.كما تتعلق نقطة خلافية أخرى بالنشاط الموازي للقوات الإسرائيلية في غزة عند نشر قوة حفظ السلام الدولية، فيما أبدى المسؤولون الإسرائيليون مخاوف من أن قد تقدم تنازلات لضمان موافقة دولية أوسع.