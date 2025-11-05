28
عربي-دولي
خلال 3 أشهر.. نتنياهو يدرس امكانية التوجه الى انتخابات مبكرة
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:58
A-
A+
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
يبحث إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال نحو 3 أشهر، بعد الجدل الذي أثارته قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر–يروشلمي.
وبحسب تقرير بثّته هيئة البث
الإسرائيلية
"كان"، فإن مقربين من
نتنياهو
أوصوه بالإسراع في حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات، معتبرين أن حملة انتخابية تتمحور حول قضية المدعية العسكرية وإطارها القضائي قد تُتيح "فرصة ثمينة" لربطها بالصراع الأكبر مع جهاز
القضاء
، ما قد يحقق أفضل نتائج لحزب الليكود.
وترى هذه الدائرة أن التركيز على ملف القضاء قد يمنح نتنياهو زخماً انتخابياً، خاصة في ظل تزايد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية.
ومع ذلك، فإن التردد في اتخاذ القرار مصدره آمال في محيط نتنياهو بإمكانية الدفع بخطوة توقف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، أو على الأقل تمرير تشريع ذي صلة يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات. الذهاب سريعاً إلى صناديق الاقتراع سيُصعّب كثيراً تمرير مثل هذا المسار.
إلى حين اتخاذ القرار، من المتوقع أن يستمر نتنياهو في تجميد دفع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما وجّه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت بعدم عقد جلسات لبحث القانون هذا الأسبوع.
من جهته
، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود نية للتوجه إلى انتخابات، مؤكداً أن الموضوع "غير مطروح على جدول الأعمال".
