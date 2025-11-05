انفجارات وصفارات إنذار وتدمير مسيرات.. الحرب لا تزال مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا

Advertisement

فيما تتواصل الحرب بين وأوكرانيا ليوم جديد، الأربعاء، وقع انفجار في مقاطعة نيكولايف ، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" الأوكرانية. ودوت في .يأتي ذلك فيما أعلنت أن دمرت، خلال الليلة الماضية، 40 مسيرة أوكرانية في أجواء القرم ومقاطعات فورونيج وروستوف وكورسك وبريانسك وبيلغورود وأوريول.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة مسيرة أوكرانية، 11 منها فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي كل من مقاطعة كورسك وجمهورية القرم، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول".