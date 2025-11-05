Advertisement

عربي-دولي

انفجارات وصفارات إنذار وتدمير مسيرات.. الحرب لا تزال مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:07
Doc-P-1438245-638979315842059874.webp
Doc-P-1438245-638979315842059874.webp photos 0
فيما تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليوم جديد، الأربعاء، وقع انفجار في مقاطعة نيكولايف الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" الأوكرانية. ودوت صفارات الإنذار في المقاطعة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 40 مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات فورونيج وروستوف وكورسك وبريانسك وبيلغورود وأوريول.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة مسيرة أوكرانية، 11 منها فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي كل من مقاطعة كورسك وجمهورية القرم، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول".
وزارة الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي

صفارات الإنذار

وزارة الدفاع

الأوكرانية

المقاطعة

أوكرانيا

جمهورية

07:00 | 2025-11-05
06:55 | 2025-11-05
06:36 | 2025-11-05
06:14 | 2025-11-05
06:08 | 2025-11-05
05:46 | 2025-11-05
