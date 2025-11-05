تفتيش 7 عقارات في هامبورغ و12 عقاراً في برلين وولاية هيسه.. ألمانيا تحظر جمعية إسلامية

Advertisement

أعلنت ، اليوم الأربعاء، حظر جمعية " أكتيف" الإسلامية، وتعتزم مصادرة أصولها، مع إجراء عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين.ووفقاً لبيان للوزارة، تم تفتيش سبعة عقارات في هامبورغ منذ ، و12 عقاراً في وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتي "غينيريشن إسلام" و"ريليتايت إسلام".وقال ألكسندر دوبرينت في البيان: "سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات"، بحسب تعبيره.