الأزمة في السودان تتفاقم.. وضع إنساني كارثي بالفاشر

فبعد السيطرة على الفاشر تكون ولاية شمال دارفور بنسبة 80% بيد الدعم السريع سوى محليات كرنوي و أمبرو والطينة الواقعة أقصى شمال الولاية في الحدود مع دولة تشاد ومناطق سيطرة عبد الواحد محمد النور، مثل منطقة طويلة بجبل مرة التي تبعد بحوالي 65 كم الفاشر. تتوالى التطورات السريعة في ، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض بعد سقوط الفاشر عاصمة شمال دارفور في يد الدعم السريع، لاسيما وأن الأبيض تعد ملتقى طرق السودان فيما يقترب الخطر منها وسط التوتر العسكري.فبعد السيطرة على الفاشر تكون ولاية شمال دارفور بنسبة 80% بيد الدعم السريع سوى محليات كرنوي و أمبرو والطينة الواقعة أقصى شمال الولاية في الحدود مع دولة تشاد ومناطق سيطرة عبد الواحد محمد النور، مثل منطقة طويلة بجبل مرة التي تبعد بحوالي 65 كم الفاشر.

وحاليا، تركز قوات الدعم السريع على ولاية شمال كردفان تحديدا مدينة الأبيض عاصمة الولاية الناحية الشرقية لإقليم دارفور بعدما سيطرت على مدينة بارا ثاني أكبر المدن والتي تبعد عن مدينة الأبيض نحو 40 كيلو مترا.



وفي هذا الصدد، قال الجيش السوداني إن قواته تواصل التقدم نحو الأبيض منعا لسقوطها بيد الدعم السريع، الذي سيطر على منطقة كازقيل جنوب المدينة وتحديدا البري والتي تبعد 45 مترا.



حيال هذه التطورات الميدانية، شدد الجيش على التصدي لقوات الدعم السريع، خاصة في كردفان ودارفور، وهذا ما أكدت عليه آخر التصريحات على لسان ياسر العطا، السيادة ومساعد السوداني.



وإنسانيا، وفيما دخلت مدينة الفاشر يومها الحادي عشر تحت سيطرة قوات الدعم السريع. واضطر آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار سن للبقاء داخل المدينة دون غذاء كاف ومأوى وخدمات أساسية.



وعلمت العربية والحدث أن المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني لمن تتمكن حتى اليوم من دخول المدينة وتقديم المساعدات للمتضررين.



وفي منطقة طويلة القريبة من الفاشر تجابه آلاف الأسر الفارة ظروفا صعبة داخل المنطقة التي تحولت لمخيمات نزوح في ظل ضعف في مستوى الإعانات المقدمة للنازحين مع استمرار موجات النزوح المتدفقة من قرى وبلدات محيطة بمدينة الفاشر.



وفي ولايتي شمال وغرب كردفان يسيطر الهدوء الحذر على محور العمليات العسكرية بعد ضربات جوية وجهها طيران الجيش لقوات الدعم السريع هناك.



وتظل مدينة بارا بولاية شمال كردفان الحلقة الأضعف بعد معلومات موثقة تؤكد سوء الأوضاع داخل المدينة التي تسيطر عليّها قوات الدعم السريع مع انتشار عشرات الجثث في المنازل والطرقات دون السماح بدفنها من قبل الدعم السريع.



وفي تصريحات للعربية والحدث، قال محمد عبدالرحمن الناير وهو الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان، إن الحركة استقبلت في مناطق سيطرتها عددا هائلا من . وأشار الناير إلى أن محلية طويلة استقبلت مليون نازح، فيما وصل ألف وثلاثمئة مصاب إلى طويلة من الفاشر.



وفيما يخص موقف الحركة من التطورات بين طرفي الصراع، فقد شدد محمد عبدالرحمن الناير، على أنّ موقف حركة جيش تحرير السودان سيظل محايدا تجاه طرفي الحرب.