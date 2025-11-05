Advertisement

عربي-دولي

ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:36
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استعادة رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أميركي إسرائيلي كان محتجزاً في قطاع غزة لدفنه في إسرائيل، في أحدث مؤشر على التقدم الذي تحقق في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الولايات المتحدة.
وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس، إن تشين (19 عاماً) من الكتيبة 77 في اللواء السابع، اختطف على يد حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023، بعد سقوطه من دبابة، وقد تم تأكيد وفاته رسمياً في 10 آذار 2024.
