ضمن صفقة تبادل الاسرى.. إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أميركي من غزة

أعلن الجيش ، اليوم الأربعاء، استعادة رفات إيتاي ، آخر رهينة أميركي إسرائيلي كان محتجزاً في لدفنه ، في أحدث مؤشر على التقدم الذي تحقق في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة .وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس، إن تشين (19 عاماً) من الكتيبة 77 في ، اختطف على يد حركة في 7 تشرين الأول 2023، بعد سقوطه من دبابة، وقد تم تأكيد وفاته رسمياً في 10 آذار 2024.