مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة

رُصدت مقاتلة صينية من الجيل السادس بتصميم فريد بلا ذيل وثلاثة محركات، ما جذب انتباه الخبراء فور ظهورها.وانتشرت صور مقاتلة J-36 على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد نحو عشرة أشهر من كشفها الأول، وأُجريت لها أولى الرحلات التجريبية.وأشار محللون إلى تغييرات في التصميم، أبرزها تعديل زوايا فوهات العادم لتحسين التحكم وتقليل البصمة الرادارية، ما يعزز مهارات التخفي للطائرة.رغم سرية المواصفات، يُعتقد أن المقاتلة مزودة بإلكترونيات طيران متطورة، وأنظمة حرب إلكترونية، ووحدة للتحكم بأسراب الطائرات المسيّرة. وتقديرات غير رسمية تشير إلى مدى قتالي يتجاوز 4000 كلم، وسرعة تفوق 3 ماخ، وسقف ارتفاع نحو 24 كلم.أبرز ميزاتها:تصميم ديناميكي بلا ذيل؛ثلاثة محركات بفتحات وسفلية؛مداخل هواء فوق صوتية بدون قلابات متحركة؛هيكل سفلي مع عجلات متوازية؛نظام توجيه دفع متطور لتحسين المناورة.ويشير خبراء The War Zone إلى أن الطائرات عديمة الذيل صعبة التحكم، لكن توجيه الدفع يعزز كفاءتها على مختلف الارتفاعات.كما تواصل Shenyang Aircraft اختبار J-50 الأخرى بلا ذيل وجناح على شكل "لامدا"، فيما من المتوقع أن تُجري المقاتلة F-47 أولى رحلاتها عام 2028.ويرى محللون أن قد تدخل مقاتلات الجيل السادس الخدمة الفعلية بحلول 2030 قبل إذا استمر وتيرة التطوير الحالية.