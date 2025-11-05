Advertisement

عربي-دولي

مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1438299-638979365283122552.jpg
Doc-P-1438299-638979365283122552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رُصدت مقاتلة صينية من الجيل السادس بتصميم فريد بلا ذيل وثلاثة محركات، ما جذب انتباه الخبراء فور ظهورها.

وانتشرت صور مقاتلة J-36 على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بعد نحو عشرة أشهر من كشفها الأول، وأُجريت لها أولى الرحلات التجريبية.
Advertisement

وأشار محللون إلى تغييرات في التصميم، أبرزها تعديل زوايا فوهات العادم لتحسين التحكم وتقليل البصمة الرادارية، ما يعزز مهارات التخفي للطائرة.

رغم سرية المواصفات، يُعتقد أن المقاتلة مزودة بإلكترونيات طيران متطورة، وأنظمة حرب إلكترونية، ووحدة للتحكم بأسراب الطائرات المسيّرة. وتقديرات غير رسمية تشير إلى مدى قتالي يتجاوز 4000 كلم، وسرعة تفوق 3 ماخ، وسقف ارتفاع نحو 24 كلم.

أبرز ميزاتها:

تصميم ديناميكي بلا ذيل؛

ثلاثة محركات بفتحات علوية وسفلية؛

مداخل هواء فوق صوتية بدون قلابات متحركة؛

هيكل سفلي مع عجلات متوازية؛

نظام توجيه دفع متطور لتحسين المناورة.

ويشير خبراء The War Zone إلى أن الطائرات عديمة الذيل صعبة التحكم، لكن توجيه الدفع يعزز كفاءتها على مختلف الارتفاعات.

كما تواصل Shenyang Aircraft اختبار J-50 الأخرى بلا ذيل وجناح على شكل "لامدا"، فيما من المتوقع أن تُجري المقاتلة الأمريكية F-47 أولى رحلاتها عام 2028.

ويرى محللون أن الصين قد تدخل مقاتلات الجيل السادس الخدمة الفعلية بحلول 2030 قبل الولايات المتحدة إذا استمر وتيرة التطوير الحالية.
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
lebanon 24
05/11/2025 14:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألمانية يزور سوريا الخميس لأول مرة
lebanon 24
05/11/2025 14:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة منذ تموز الماضي... موسيالا في الملعب
lebanon 24
05/11/2025 14:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيراميدز يظفر بالسوبر الإفريقي لأول مرة
lebanon 24
05/11/2025 14:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمريكية

الصينية

حسين ال

أمريكي

الصين

علوية

علوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
06:55 | 2025-11-05
06:36 | 2025-11-05
06:14 | 2025-11-05
06:08 | 2025-11-05
05:46 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24