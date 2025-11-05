Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:44
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء نقلاً عن المخابرات العسكرية الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يمكنه إجراء تجربة نووية في منشأة بونجيي-ري للتجارب النووية في البلاد خلال فترة وجيزة إذا اتخذ هذا القرار.
وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لإطلاق أقمار اصطناعية إضافية للتجسس بدعم فني من روسيا بهدف تأمين أقمار اصطناعية للاستطلاع بدقة أعلى من الأقمار الحالية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من المخابرات العسكرية.
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24