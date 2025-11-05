كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية قريباً.. تقرير يكشف تفاصيلها

Advertisement

ذكرت للأنباء اليوم الأربعاء نقلاً عن المخابرات العسكرية الجنوبية أن الزعيم الكوري أون يمكنه إجراء تجربة نووية في منشأة بونجيي-ري للتجارب النووية في البلاد خلال فترة وجيزة إذا اتخذ هذا القرار.وأضافت الوكالة أن تستعد على ما يبدو لإطلاق أقمار اصطناعية إضافية للتجسس بدعم فني من بهدف تأمين أقمار اصطناعية للاستطلاع بدقة أعلى من الأقمار الحالية.ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من المخابرات العسكرية.