عربي-دولي

"الباص" احترق بالكامل... مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حادث سير مروّع في دولة عربيّة

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:27
لقي 30 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون، في حادث مروري مروع وقع على طريق العرقوب في محافظة أبين جنوبي اليمن، إثر اصطدام "باص" لنقل الركاب، بسيارة من نوع "فوكسي"، ما أدى إلى احتراق "الباص" بالكامل.

وذكرت مصادر ملاحية في ميناء الوديعة البري أن الباص، الذي غادر مدينة جدة السعودية، كان يقل 42 راكباً متجهين إلى الأراضي اليمنية.
وبحسب المصادر، لم ينجُ سوى خمسة أشخاص تمكنوا من كسر نوافذ الباص والقفز منها وسط لهيب النيران. (العربية)
