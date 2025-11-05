Advertisement

عربي-دولي

عمليّة دهس في فرنسا.. وسقوط جرحى

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1438368-638979438320246922.jpg
Doc-P-1438368-638979438320246922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "رويترز" عن سقوط عدد من الجرحى في عملية دهس في جزيرة دوليرون جنوبي غربي فرنسا
Advertisement
 
وبحسب الداخلية الفرنسية، تم توقيف سائق السيارة المتورِّط في حادث الدهس. 
 
وقال رئيس بلدية جزيرة دوليرون الفرنسية إن الرجل الذي أُلقي القبض عليه في موقع حادث الدهس يُشتبه في أنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول. 
 
 
مواضيع ذات صلة
10 جرحى في حادث دهس في منطقة "إيل دوليران" في فرنسا (العربية)
lebanon 24
05/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى... إطلاق نار وعمليّة دهس بين بيت لحم والقدس (فيديو)
lebanon 24
05/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على طريق عام البزالية وسقوط جرحى (صور)
lebanon 24
05/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
lebanon 24
05/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسية

رويترز

الكحول

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
06:55 | 2025-11-05
06:36 | 2025-11-05
06:14 | 2025-11-05
06:08 | 2025-11-05
05:33 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24