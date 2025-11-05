عمليّة دهس في فرنسا.. وسقوط جرحى

أفادت وكالة " " عن سقوط عدد من الجرحى في عملية دهس في دوليرون جنوبي غربي .

Advertisement

وبحسب الداخلية ، تم توقيف سائق السيارة المتورِّط في حادث الدهس.

وقال رئيس بلدية جزيرة دوليرون الفرنسية إن الرجل الذي أُلقي القبض عليه في موقع حادث الدهس يُشتبه في أنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول.