الصين تُمدّد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الأميركية

أعلنت عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على عدد من السلع الأميركية لمدة عام، مع الإبقاء على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة.

وأضافت أن التعليق يدخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الثاني. (الامارات 24)