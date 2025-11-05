Advertisement

إقتصاد

الصين تُمدّد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الأميركية

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:12
أعلنت الصين عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على عدد من السلع الأميركية لمدة عام، مع الإبقاء على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة.
وأضافت أن التعليق يدخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الثاني. (الامارات 24)
