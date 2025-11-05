28
عربي-دولي
الكنيست الإسرائيليّ يُؤجّل إقرار قانون "إعدام الأسرى"
Lebanon 24
05-11-2025
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أقرت لجنة برلمانية إسرائيليّة في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به
وزير الأمن القومي
المتطرف
إيتمار بن غفير
، سحب الائتلاف الحاكم
في إسرائيل
، كافة مشاريع القوانين من جدول أعمال
الكنيست
، بعدما عجز عن تأمين أغلبية دون دعم "
الحريديم
".
وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى. (سكاي نيوز)
