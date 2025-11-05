Advertisement

عربي-دولي

الكنيست الإسرائيليّ يُؤجّل إقرار قانون "إعدام الأسرى"

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1438397-638979496698861791.png
Doc-P-1438397-638979496698861791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بعدما أقرت لجنة برلمانية إسرائيليّة في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، كافة مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعدما عجز عن تأمين أغلبية دون دعم "الحريديم".
Advertisement
 
 
وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الكنيست يُقرر مصير "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين الاثنين
lebanon 24
05/11/2025 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
05/11/2025 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
05/11/2025 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
05/11/2025 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الكنيست الإسرائيلي

وزير الأمن القومي

إيتمار بن غفير

الأمن القومي

وزير الأمن

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:47 | 2025-11-05
09:36 | 2025-11-05
09:15 | 2025-11-05
09:13 | 2025-11-05
09:01 | 2025-11-05
09:00 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24