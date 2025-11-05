الكنيست الإسرائيليّ يُؤجّل إقرار قانون "إعدام الأسرى"



بعدما أقرت لجنة برلمانية إسرائيليّة في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به المتطرف ، سحب الائتلاف الحاكم ، كافة مشاريع القوانين من جدول أعمال ، بعدما عجز عن تأمين أغلبية دون دعم " ".

Advertisement

وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى. (سكاي نيوز)